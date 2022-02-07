台灣二級警戒延長至228 陳時中：本土疫情漸漸穩定

國內今 (7) 日開工僅新增 2 例本土，但桃園、高雄本土群聚警報仍未解除，疫情指揮中心宣布，二級警戒標準延長至 2 月 28 日，維持加嚴的戴口罩規定，指揮官陳時中表示，整體來看，過年以來的本土疫情漸漸穩定，228 之後若要鬆綁邊境管制，將優先考慮商務客。

國內今天新增 2 例 COVID-19 本土個案，為台北市某防疫旅館群聚，經基因定序比對發現，日前自中國境外移入的 2 名本國籍個案，皆感染 Omicron，與同樓層印度境外移入者相同，因此改判為本土。

由於國內持續新增本土個案，並出現感染源待釐清個案，且春節人群南北移動及聚集增加，需密切監測年後疫情變化，經指揮中心與相關單位溝通及評估後宣布，2 月 8 日至 2 月 28 日維持疫情警戒標準為第二級，

指揮中心表示，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩，包括運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、演講等，雙鐵、公路客運、國內航班於運具內仍禁止飲食，營業場所及公共場域應嚴格遵守實聯制、量體溫及清消。

外界關注，若台灣疫情穩定，何時能開放邊境管制？陳時中表示，還沒有考量到國外旅遊這部分，明白旅遊業者壓力很大，但會先開放的是經濟，從商務考慮，國外旅遊要先忍忍，況且發展一下國內旅遊，讓國人多認識台灣，也是一件好事情。

此外，經評估各國檢疫策略及該專案整體執行情形，指揮中心宣布，延長實施春節檢疫專案期間至 2 月 28 日 (航班表定抵台時間計算) 止，包含 14+0+7、10+4+7 及 7+7+7 三項方案，均維持專案規定。