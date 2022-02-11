〈穩懋法說〉去年Q4毛利率重返40%優預期 EPS 4.19元 創5季來最好

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (11) 日公告去年第四季財報，營收優預期、毛利率重返 4 成之上，稅後純益來到 16.9 億元，季增 13%、年增 32%，每股純益 4.19 元，為 5 季新高；去年稅後純益 52.1 億元，年減 19%，每股純益 12.9 元。

穩懋去年第四季營收 72.17 億元，季增 7%、年增 5%；毛利率 40.5%，季增 1.7 個百分點、年增 5.5 個百分點；營益率 27.8%，季增 1 個百分點、年增 3.5 個百分點。

穩懋單季營收超出前次法說預估的高標，毛利率也躍升至 4 成之上，同樣優於預期；公司說明，去年第四季受惠美系手機客戶新機拉貨動能延續，帶動 Cellular 出貨，毛利率較佳的 Infra 也持續回升，整體稼動率達到 100% 滿載。

去年整年來看，穩懋營收 261.82 億元，續創新高、年增 2%；毛利率 37.3%，年減 4.1 個百分點；營益率 24.5%，年減 6 個百分點；應用方面，穩懋表示，去年手機跟衛星應用營收成長都有 3 成，光電感應成長也超過 1 成，表現較為亮眼。

以第四季產品營收占比來看，穩懋表示，Cellular 占 50-55%、Infra 占 20-25%，均高於前季以及前年同期，Wi-Fi 占 5-10%、其他占 16%。