群益權證小教室：進階選股 老手看量

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證。

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

以 2022/2/11 (五) 早盤資料為例，篩選「老手看量專區」的「單量大於 100 張」，也就是單筆成交量大於 100 張的權證標的。

所謂「量先價行」，股價無論是要上漲或是下跌，都會反應於市場的成交量。因此投資人可以透過「老手看量專區」的各項指標，做為認購或認售權證標的挑選依據之一。

「單量大於 100 張」篩選結果前十名標的，依序為 安集 (6477-TW)、美德醫療 - DR (9103-TW)、興農 (1712-TW)、嘉里大榮 (2608-TW)、強茂 (2481-TW)、奇鋐 (3017-TW)、日月光投控 (3711-TW)、長榮 (2603-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、鼎元 (2426-TW)。

若以 日月光投控 (3711-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證中，包括 日月光群益 16 購 02 (056376)、日月光群益 17 購 01 (054705)、日月光群益 16 購 03 (056826)，皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，都是報價最優、條件最佳的日月光認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！