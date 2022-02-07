傳蘋果桌機將採用臉部辨識功能 新款iMac有望支援Face ID

據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮將 Face ID 功能添加到今年升級版的 24 吋 iMac，消息人士認為，蘋果第一款配備 Face ID 功能的電腦機型將不會是 MacBook Pro，而會是 iMac。

外媒《9To5Mac》報導指出，先前就已經在 macOS Big Sur beta 3 上找到一個新的擴充功能，旨在支援「PearlCamera」，就是蘋果用於 TrueDepth 相機和 Face ID 的內部代號。

此外，在此擴充功能中發現的「FaceDetect」和「BioCapture」等程式碼，也間接證實了蘋果正在準備在 macOS 上加入 Face ID 功能。

彭博專欄作家 Mark Gurman 在《彭博》最新一期 Power On 通訊上也提到，蘋果第一款真正考慮在 Mac 中使用 Face ID 的機型不是 MacBook Pro，而是 24 吋 iMac。事實上，採用 M1 晶片的 iMac 原先就已經準備好加入 Face ID 功能，只是不清楚為何推出時沒有這項功能。

Gurman 也指出，目前要將 Face ID 嵌入顯示螢幕較薄的 MacBook 很難。因此，如果 Mac 系列要推出 Face ID 功能，也將最先出現在 iMac 或外接顯示器上，因 iMac 螢幕夠厚，可容納 Face ID 運作所需的零件。

Gurman 先前曾表示，蘋果在 2022 年至少將推出 4 款採用 M2 晶片的機種，除了入門款 MacBook Pro 外，還會升級 MacBook Air、24 吋 iMac 及入門款的 Mac Mini。此外，市場還謠傳蘋果正在打造新款 27 吋 iMac Pro，採用 M1 Pro 和 M1 Max 晶片。

Gurman 表示，預計春季發布會將於 3 月 8 日舉行，並發布最便宜 5G 手機 iPhone SE 3 和新款平板 iPad Air 5，可能只推出一、兩款 Mac 新品，Mac 相關產品線將於今年晚些時候才會發布。