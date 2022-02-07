蘋果新款初階Macbook Pro傳搭載M2晶片 不採用MiniLED

隨著蘋果 (AAPL-US) 春季新品發表會即將來臨，近期市場充斥各種新品傳言，彭博專欄作家 Mark Gurman 表示，次世代入門款 MacBook Pro 將搭載 M2 處理器晶片，但預計不會採用 MiniLED 面板與 ProMotion 技術。

Gurman 表示，14 吋與 16 吋 MacBook Pro 將會取消 Touch Bar，並將採用 MiniLED 面板以及 ProMotion 技術，這使螢幕更新率能達 120 Hz，同時讓螢幕更細緻，亮度更高。

不過，關鍵 13 吋的入門級機種雖會搭配 M2 晶片，記憶體容量較少，且不會採用 MiniLED 與 ProMotion 技術，以節省成本，但相對犧牲對比、顏色顯示以及亮度呈現。

Gurman 表示，蘋果在 2022 年至少將推出 4 款採用 M2 晶片的機種，除了入門款 MacBook Pro 外，還會升級 MacBook Air、24 吋 iMac 及入門款的 Mac Mini。此外，市場還謠傳蘋果正在打造新款 27 吋 iMac Pro，採用 M1 Pro 和 M1 Max 晶片。

Gurman 表示，預計春季發布會將於 3 月 8 日舉行，並發布最便宜 5G 手機 iPhone SE 3 和新款平板 iPad Air 5，可能只推出一、兩款 Mac 新品，Mac 相關產品線將於今年晚些時候才會發布。

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