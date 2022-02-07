鉅亨美股雷達：蘋果新款Macbook Pro傳搭載M2晶片 派樂騰盤前大漲逾23%

美股重要看點：

市場本週聚焦將在週四公布的美國通膨數據。美國國債殖利率周一 (7 日) 走跌，在前一個交易日強勁飆升後降溫，美國 10 年期公債殖利率來到 1.921%。美股期貨週一 (7 日) 走低，道瓊期貨跌 0.25%，標普 500 期貨跌 0.22%，那斯達克 100 期貨漲 1.15%。

上週發布的就業報告顯示，1 月非農就業大增 46.7 萬人，大幅優於市場預期，失業率連續下滑趨勢止步，略增至 4%。部分華爾街專業人士預計，由於 Omicron 病例激增，本月將出現淨失業。

本周繼續迎來財報周，有 76 家標準普爾 500 指數公司將發布上季業績，包括迪士尼 (DIS-US) 和可口可樂 (KO-US) 等。據 FactSet 統計，目前標普 500 指數中已有 56% 成分股公布財報，其中 76% 每股盈餘 (EPS) 優於預期，77% 營收優於預期。

投資也將關注本周經濟數據，包括周四 (10 日) 的關鍵通膨指標消費者物價指數 (CPI) 和周五 (11 日) 的密西根大學消費者信心調查。

比特幣在周末突破 40000 美元關卡之後，周一 (7 日) 持續上攻，至 42000 美元上方，帶動全球加密貨幣市值升回 2 兆美元上方。

美股前一交易日漲跌：

道瓊工業指數下跌 21.42 點，或 0.06%，收 35,089.74 點。

標普 500 指數上漲 23.9 點，或 0.52%，收 4,500.53 點。

那斯達克綜合指數上漲 219.19 點，或 1.58%，收 14,098.01 點。

費城半導體指數上漲 20.53 點，或 0.60%，收 3,453.07 點。

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

隨著蘋果 (AAPL-US) 春季新品發表會即將來臨，近期市場充斥各種新品傳言，彭博專欄作家 Mark Gurman 表示，次世代入門款 MacBook Pro 將搭載 M2 處理器晶片，但預計不會採用 MiniLED 面板與 ProMotion 技術。

Gurman 表示，14 吋與 16 吋 MacBook Pro 將會取消 Touch Bar，並將採用 MiniLED 面板以及 ProMotion 技術，這使螢幕更新率能達 120 Hz，同時讓螢幕更細緻，亮度更高。

不過，關鍵 13 吋的入門級機種雖會搭配 M2 晶片，記憶體容量較少，且不會採用 MiniLED 與 ProMotion 技術，以節省成本，但相對犧牲對比、顏色顯示以及亮度呈現。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

由於全球防疫限制逐步鬆綁，居家健身器材品牌派樂騰 (Peloton) (PTON-US) 近期營運出現困難，並爆求售消息，投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 認為，除了亞馬遜是潛在買家，蘋果也將加入競購以壯大醫療保健業務。派樂騰週一盤前大漲 23.58%

Ives 表示，併購派樂騰將成為蘋果「重大經營策略轉變」，且促進該公司未來幾年積極發展醫療保健業務。派樂騰目前全球擁有 280 萬訂閱用戶，且具備獨特且強大競爭護城河，蘋果的收購將能同時擴大醫療保健業務，並保持該領域的競爭力，攻守方都利大於弊。

若亞馬遜 (AMZN-US) 與 Nike (NKE-US) 收購派樂騰，將能直接進入居家健身市場，創造巨大交叉銷售 (Cross-Selling) 潛力，這將使蘋果原先醫療保健商業模式受到威脅，因此，蘋果收購派樂騰將能抵禦潛在競爭者的入侵。