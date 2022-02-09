中國「國家隊」進場消息 提振美股中概股、港股科技股表現

市場人士指出，中國「國家隊」資金周二 (8 日) 下午進入 A 股市場，助股市 V 型反轉。影響所及，美股中概股周二普遍上漲，周三港股科技股也獲得提振。

美股大型科技中概股周二飆升，阿里巴巴 (BABA-US) 漲 6.2%，京東 (JD-US) 漲 3%、拼多多 (PDD-US) 上漲 13％，滴滴 (DIDI-US) 漲 10%，百度 (BIDU-US) 漲 4.8%。

追蹤主要業務在中國，而公司在美國上市的那斯達克金龍中國指數，現在仍較去年的紀錄高點下跌約 59%，今年以來已經下挫 5%。不過指數周二大漲 3.9%，為 1 月下旬以來最大的單日漲幅。

受隔夜美國科技股強勁反彈激勵，港股科技股也大多跟漲，周三盤中京東、嗶哩嗶哩、百度、阿里巴巴均有至少 4% 以上的漲幅。

陸股虎年開市之際，美中關係仍然緊張，本周美國商務部將 33 家中國實體，加入「未經核實清單」，這一清單與先前的實體清單不同，可能要求名單上的企業獲得更多許可，才能從美國公司購買產品。消息稱，「國家隊」資金周二下午進場，以維持股市穩定。

《Zero Hedge》報導，自 2015 年股市泡沫破滅以來，「國家隊」至少 7 次進場，雖然護盤效果不一定，但總能壓抑股市波動，這可能也是官方干預的目的，因當局一向不樂見股市暴漲暴跌。

「國家隊」最近一次出手是在 2021 年 3 月，當時美債殖利率飆升，在全國人大會議期間重創了一些高估值的中國股票。此外， 2018 年和 2019 年的美中貿易戰期間，以及 2016 年股市崩盤後，「國家隊」也都進行干預。

數據顯示，平均來看，國家隊進場後的 3 個月，股市平均仍下挫，但速度減慢。在 6 個月後，股市表現更好，平均回報率為 5.5%。

國家隊通常無法馬上止升 (圖表取自 Zero Hedge)

若聚焦在波動率數據，國家隊基金通常在 10 天波動率至少飆升至 20 以上時進入。平均而言，在干預前一個月波動率上升 9 個點，並在接下來的一個月，下降了近 14 個點。