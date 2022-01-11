專家：2022年金價走勢主要取決於疫情和美股表現

針對 2022 年的金價走勢，市場做出了許多預測。加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 預期，金價有望回升至每盎司 2,000 美元以上，但也可能跌破 1,600 美元，主要取決於新冠肺炎疫情以及美股的走勢。

報告中指出，在樂觀的情形下，金價在 2022 年黃金有望突破 2,024 美元，但是悲觀情況下，最低也可能跌破 1,576 美元，主要就是取決於疫情走向和美股表現。

加拿大皇家銀行資本市場全球商品策略副總裁 Chris Louney 表示，樂觀的情境是通膨穩定，經濟表現低於預期，避險需求上升。

加拿大皇家銀行的基本預測更接近於悲觀情境，預估 2022 年黃金平均價格為 1,695 美元，第一季均價最高，有望達到 1,749 美元，第四季的最低，平均金價預估為 1,633 美元。

Louney 也表示，如果新冠肺炎疫情再度惡化，或是美股表現不如預期，也許會見到投資者對黃金等資產的興趣出現變動。「我們確實假設 2022 年美股會走強，但如果這樣的情況沒有實現，就可能會看到資金流入黃金，屆時金價有望升至我們預估的高點。」Louney 說道。

在 2021 年，金價面臨的最大挑戰之一是投資者缺乏興趣。 Louney 指出，如果由於經濟環境惡化、新冠肺炎疫情嚴重或美股表現不佳，投資者的興趣就會發生變化，將黃金的風險轉向上行。2021 年主要的問題就是投資者缺乏興趣，儘管處於一個通膨嚴重的環境中。

2021 年金價收跌 3.6%，創下 2015 年以來的最差表現。Louney 預期，2022 年金價走勢可能會跟 2021 年相似，短期內沒有能提振金價的動能，他不認為通膨有足夠動力改變金價走勢，除非宏觀前景發生重大變化。