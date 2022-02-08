〈貴金屬盤後〉通膨擔憂情緒提振 黃金創近3周最大單日漲幅

受通膨擔憂提振，上周黃金期貨價格創下自 11 月中旬以來最大單周漲幅後，周一 (7 日) 又創近三周來最大單日漲幅。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示：「我感覺通膨聲浪開始取代美元和公債殖利率走勢，成為黃金的關鍵推動力，因此黃金表現強勁。」

他認為，『Fed 越來越嚴重落後於曲線且政策錯誤的可能性越來越高』這樣的市場情緒有助於黃金。

他指出，黃金有兩個關鍵的技術目標，第一個是 1815 美元，今日已收於該目標上方，下一個是 1835 美元。「突破下個目標後，市場會有更高的上漲空間，需要的只是突破的速度，這是一年多來黃金一直未能達到的事。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 14 美元或 0.8%，收每盎司 1821.80 美元，FactSet 數據顯示，此為 1 月 19 日以來最活躍期貨單日最大上漲金額和幅度，也是 1 月 26 日以來的最高收盤價。

上周黃金收高 1.2%，為最活躍黃金期貨自 11 月 12 日止當周上漲 2.9% 之後創下的單周最大漲幅。

儘管美國就業的月度數據優於預期，黃金價格仍持續攀升。上周五非農就業數據顯示，美國 1 月新增就業 46.7 萬人，高於市場預期的 15 萬人。

但 Zaner 分析師周一表示，「對黃金多頭不幸的是，美國新增就業人數激增，被視為可能讓 Fed 下個月就採取行動的發展，而不是因為物價通膨可能性而增加黃金交易。」

非農就業數據正面，可能會支持 Fed 加速升息，市場在價格上反映今年升息多達 4 次。目前基準聯邦基金利率在 0% 至 0.25% 的範圍內。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 周一研究報告寫道，黃金的中期方向將取決於「Fed 決定多快實施官員上周更明確闡述的鷹派策略」。

任何升息都可能強化美元，進而讓美元計價的黃金承壓。ICE 美元指數周一略上升至 95.51。10 年期公債殖利率下降至 1.91%，然而，本月迄今公債殖利率走強，可能提高持有不孳息資產相較公債的機會成本。

市場對物價壓力的擔憂，令周四預計公布的消費者物價指數 (CPI) 備受關注。

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