分析師：金價要維持漲勢仍有一定難度

據報導，渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 在一份報告中表示，雖然黃金市場的部分利空因素已經反映在金價上，包括升息和美元走強等，但是金價要持續維持上漲可能還是有一定的難度。

黃金在 2020 年創下紀錄後，在 2021 年表現平淡。隨著疫情有所趨緩，Omicron 變種病毒的重症程度較預期要低，美元和美股上漲的情況下，黃金對投資人的吸引力下跌。但在近期美聯準會 (Fed) 升息預期升溫、俄烏衝突一觸即發、加密貨幣續跌的情形下，黃金作為避險工具的地位再度上升。

不過，Cooper 表示，黃金市場的最大障礙之一是黃金期貨的多頭部位仍然龐大，儘管已從 2020 年的歷史高點大幅下降，但黃金市場氣氛的仍然看漲，容易在上漲時引起獲利賣壓，使金價漲勢難以持續。反之，如果金價出現大幅下跌，這些多頭部位也將成為賣壓來源。

全球最大型的黃金交易所買賣基金 SPDR Gold Shares(GLD-US) 在上週五 (21 日) 一日內就出現 16.3 億美元的淨流入，相當於 27.6 噸，創下 2004 年該基金上市以來的最大單日淨流入，反映出投資人對黃金看漲的情緒。

隨著 Fed 將在今年進入升息週期，Cooper 說道，從歷史上看，黃金投機多頭部位在升息前通常會開始縮減，並在升息的 6 個月後重新出現資金回流。他也指出，儘管近期美國公債殖利率已升高，金價卻沒有受到壓抑，顯示市場對升息預期仍有雜音。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 在先前則是表示，看好今年金價的表現，因為推動金價上漲的重要因素通膨威脅持續加劇。他認為，儘管 Fed 將開始升息，但由於通膨水準偏高，實際利率仍將維持在負值的區域，將對金價帶來支撐。