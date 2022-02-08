比特幣寫去年9月以來最長連漲紀錄 柴犬幣大漲50%

投資人重新擁抱風險資產，帶動比特幣周一 (7 日) 連五日上漲，創去年 9 月以來最長連漲走勢，目前價格回到 4.4 萬美元以上，柴犬幣飆升 50%。

CoinMarketCap 數據顯示，比特幣 (BTC) 盤中上漲 6.8% 至 44511 美元，為約四周最高，比特幣從 1 月 24 日的六個月低點算起反彈約 35%。

加密貨幣圈市值第二大的以太幣 (ETH) 也觸及 3180 美元、創三周高點，自 1 月底低點反彈幅度約 47%。

「山寨幣」大多跟進上揚，根據 CoinMarketCap 報價，柴犬幣 (SHIB) 大漲 50% 至 0.000034 美分，XRP 一度跳漲 18% 至約 80 美分。

周一的大漲讓比特幣突破 50 日均線，是兩個月來首見。SIMETRI 研究公司首席比特幣分析師 Nathan Batchelor 說，比特幣已經突破 4.3 萬美元，接下來將挑戰 4.5 萬美元。

KPMG 加拿大成為最新一家投資加密貨幣的主流機構，該公司周一宣布已把比特幣和以太幣納入資產負債表，以兌現發展新興科技和資產類別的承諾，金額未公開。

此外，Titan 全球資本管理美國公司投資分析師 Gritt Trakulhoon 說，柴犬幣大漲可能和「第二層網路」(Layer 2 networks) 解決方案 Shibarium 的進展有關，Shibarium 是以太坊區塊鏈為基礎打造的謎因幣。

比特幣和股市相關性在這幾個月來明顯增強，與科技股為主的那斯達克 100 指數的連動最明顯，兩者相關係數為 0.43。

Ally 金融公司首席市場和貨幣策略師 Lindsey Bell 說，風險資產歷經一波大幅回檔，讓人們稍微敢試試水溫，但市場還沒有走出困境，包括聯準會 (Fed) 等多國央行對打壓通膨的任何發言，都存在高度不確定性。

CoinShares 周一的報告顯示，加密貨幣市場似乎重新浮現生機，上周來自機構投資人的流入金額為 8500 萬美元。