比特幣閃崩跌破3.6萬美元 幣圈大多頭警告美股未觸底前別買進

投資人規避風險心態濃厚，幣圈周五 (21 日) 遭血洗，比特幣跌逾 12%、摜破 3.6 萬美元，是去年 7 月以來首見，加密貨幣總市值從去年 11 月登頂至今共計蒸發 1 兆美元。幣圈多頭派 Mike Novogratz 警告投資人現在還不要搶進，在美股落底前，加密貨幣無法翻揚。

Bespoke 投資集團表示，比特幣 (BTC) 和整個加密貨幣市場雙雙寫下以美元計算史上第二大跌幅。比特幣從去年 11 月觸頂至今已跌掉 45%，市值抹去 6000 億美元，整體加密貨幣市值同期累計蒸發 1 億美元。

美國聯準會 (Fed) 可能加速升息不只打擊美股大盤，也衝擊加密貨幣，兩者間走勢日亦同步。

Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 說，比特幣和重量級科技股組成的那斯達克 100 指數，相關係數已經逼近 10 年高點。

另一個證明比特幣和科技股密切相關的例子，是伍德 (Cathie Wood) 知名的 ARK 創新 ETF(ARKK-US)。根據 Fiailead Strategies 創辦人 Katie Stockton，兩者今年來相關性約 60%，遠勝比特幣和黃金之間的 14%，「這再次提醒我們，比特幣和山寨幣屬於風險資產，而非安全避風港。」

Genesis 全球交易市場洞察部門主管 Noelle Acheson 說，比特幣的一周偏差 (比較看跌選擇權和看漲選擇權成本) 在周三飆升到將近 15%，遠高於過去七天平均值 6%，「這代表看跌情緒轉濃，呼應當前因為大環境不確定性所衍生的緊張情緒。」

熱愛加密貨幣的 Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 周四在推特上表示，只要股市持續下跌，加密貨幣就無法脫離拋售狀態，投資人不要想趁低檔買進，「在股市落底之前，加密貨幣很難上漲。」

他日前警告，只要利率上揚，加密貨幣和那斯達克指數就會承受壓力。