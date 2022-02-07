比特幣反彈至42000美元上方 加密貨幣市值重回2兆美元

比特幣 (BTC) 在周末突破 40000 美元關卡之後，周一 (7 日) 持續上攻，至 42000 美元上方，帶動全球加密貨幣市值升回 2 兆美元上方。

到目前為止，比特幣今年以來仍下挫約 9%，距去年 11 月近 69000 美元的歷史高點，仍有 39% 的差距。

以太幣 (ETH) 走勢接近與比特幣同步，也已突破 3000 美元關口，是自 1 月 21 日以來首次。

主要山寨幣也把握這波上漲動能，周一最亮眼的屬狗類貨幣，狗狗幣 (DOGE) 上漲超過 5% 至 0.15 美元，而柴犬幣價格升超過 25%，至 0.000029 美元。不過經周末急漲之後，Terra、Polkadot、Solana 等代幣在過去 24 小時已開始下跌。

與此同時，比特幣恐懼與貪婪指數也在回升，由上周極度恐懼的 20，經反彈後來到 37(恐懼)，至周一升至 45。

一些分析師指出目前加密貨幣與美股走勢相關程度上升的趨勢，而本次的反彈，也發生在美股周五回漲之際。

42000 美元先前被認為是關鍵的阻力，如今可能成為支撐位。廣受關注的鏈上分析師 William Clemente 指出，就目前走勢來看，在 40000-41000 美元的支撐下，可關注能否回到 47000 美元，並進一步攻擊接近 5 萬美元的水準。