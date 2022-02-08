加密貨幣市場回神、搶進NFT領域 多檔主板廠攻漲停

年初歷經大幅修正的加密貨幣市場近期反彈回神，最新報價顯示，比特幣一度站回 4.4 萬美元，全球加密貨幣市值也重回 2 兆美元，激勵連動性高的主板廠今 (8) 日強勢表態，青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW)、麗臺 (2465-TW)、撼訊 (6150-TW) 等皆攻上漲停價位，此外，華擎 (3515-TW)、映泰近期也都悄悄進軍 NFT(非同質化代幣) 市場。

除青雲、映泰、麗臺、撼訊外，技嘉 (2376-TW) 午盤前漲幅也超過 4%，華擎、承啟 (2425-TW) 漲幅也超過 2%，皆較大盤強勢。

由於比特幣、以太幣等虛擬貨幣多由挖礦過程獲取，近年加密貨幣市場快速興起也導致主板廠顯卡供不應求情形加劇，連帶擠壓基本電競需求，而根據最新報價顯示，比特幣一度重回 4.4 萬美元大關，自低點以來反彈逾 3 成，以太幣近一周也反彈 17%，報價重回 3000 美元之上。

隨著元宇宙 (Metaverse) 熱潮持續發酵，市場點名加密貨幣、NFT 等都將成為元宇宙世紀中的交易媒介，也讓各大主板業者除固守顯卡應用搶挖礦商機外，也擴大搶進 NFT 領域應用。

觀察華擎、映泰在上月底皆已悄悄進軍 NFT 市場，華擎將旗下 Phantom Gaming 電競品牌商標演變過程，打造成 NFT 短影片的加密藝術品上架 Opensea，預計總發行 100 枚 NFT，首批先行推出 30 枚，也同時宣布 ASRock NFT Fund 計畫，建構藝術創作者平台。

映泰也宣布在 Opensea 平台上架首批 20 個品牌 NFT 系列，以旗下兩款品牌代言人 Rena、Amy 為主題，各推出 10 款卡牌設計 NFT，並預告未來將再推出以主板、品牌歷史為主題的 NFT 系列。