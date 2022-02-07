耐心消耗殆盡？美官員要求中國對採購承諾做出實際行動

美國官員週一 (7 日) 要求，中國必須對第 1 階段貿易協議下的採購承諾採取實際行動，稱美方正在失去耐心，因為中國沒有對縮小與先前採購承諾之間的差距做出任何表示。

美中兩國於美國前總統川普在任時期簽署第 1 階段貿易協議，中國承諾在 2020 年和 2021 年至少採購 2000 億美元的美國商品與服務。

隨著這項為期 2 年的採購承諾在去年底到期，得森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 彙編貿易數據顯示，中國直到去年 11 月為止僅實現約 6 成的採購目標。

面對中國承諾與實際進度間的大幅落差，美國官員表示，在繼承前朝簽署的貿易協議後，拜登政府針對中國未實現採購承諾進行接觸，除了為美國農民、牧場和製造商而戰，這也是為了讓中國有機會履行貿易承諾。

美國官員續稱，美方的耐心正在消耗殆盡，即使中國持續就這項問題與美方進行接觸，但華盛頓希望得到的是中國的「具體行動」，而非只是「為談而談」。

上述評論是在美國公布全年貿易數據的前 1 天發表的。分析師認為，最新數據將凸顯出，中國對美國農產品、製成品、能源和服務的採購嚴重不足。

上述美國官員表示，美方將繼續向中國施壓，要求後者就達成採購承諾展現「強烈意圖」，但也坦承，美中貿易協議框架幾乎沒有為美方提供執行採購承諾的籌碼。