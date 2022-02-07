〈台幣〉匯市開紅盤午後豬羊變色 翻貶收27.841元創3個月新低

台北匯市今 (7) 日農曆虎年開紅盤，新台幣兌美元匯率一度升抵 27.77 元，但出口商拋匯動能疲軟，外資持續賣超台股並匯出，使得匯價午盤後豬羊變色、由升轉貶，終場收 27.841 元，貶 1.3 分，創 3 個月以來新低，台北及元太外匯市場總成交值 14.28 億美元。

新台幣兌美元早盤偏升，最高來到 27.77 元，升值 5.8 分，但出口商在農曆年前，美元部位已經調節的差不多了，因此，今天交投意願偏低。

匯市下午湧現大量美元買盤，使得新台幣匯率翻貶，終場以 27.841 元作收，貶值 1.3 分，台北外匯市場成交值 9.43 億美元，元太外匯市場成交值 4.85 億美元。

台股虎年開紅盤，受惠貨櫃三雄強勢攻上漲停板，終場大漲 225 點，收在全場最高 17900 點，收復 5 日線、季線，不過，外資今天持續賣超 64.1 億元，為連 3 賣，累計 3 個交易日已提款台股逾 688 億元。

歐洲央行 (ECB) 利率決策委員、荷蘭中央銀行總裁諾特 (Klaas Knot) 認為，為抑制高通膨，ECB 將於 2022 年的第四季實施升息，且第二波的升息不會間隔太久，應該會落在 2023 年的第一季。

根據央行統計，與 1/28 匯率相比，美元指數下跌 1.9%，歐元升值 2.68%，新加坡幣升值 0.8%，韓元與日圓分別升 0.4%、0.35%，人民幣升 0.11%，新台幣則貶值 0.05%。