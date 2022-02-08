數據爭議升級 Meta撂狠話要把臉書與Instagram撤出歐洲

歐洲監管機構正與美國正就制定新的隱私協議進行談判之際，Meta（前臉書）再次向歐盟警告，如果無法繼續將用戶數據傳回美國使用，將把臉書與 Instagram 撤離歐洲。

Meta 撂下如此重話原因是，愛爾蘭數據保護委員會（DPC）在 2020 年曾要求 Meta 停止將歐盟用戶數據傳至美國，當時臉書全球事務副總裁 Nick Clegg 表明，在《隱私盾保護協議》（EU-U.S. Privacy Shield）遭歐洲法院裁定無效後，現行的標準個資保護契約條款（SCC）可能也無法用於數據傳輸上。

Meta 在先前的年度報告中也曾警告過，如果無法使用 SCC 協議，將「無法營運」其在歐洲的部分業務，但並未提到兩個關鍵的社群媒體平台臉書與 Instagram，不過上周四的年度報告卻具體點出這兩項服務。

歐洲監管機構數月來一直在與美國進行談判並起草新的法案，規定歐盟用戶數據的跨境傳輸。根據歐盟執委會發言人周一（7 日）的聲明，目前已與美國加強談判數據傳輸問題，但考量到該問題的複雜性，以及在隱私與國安之間與取得平衡的必要性，還需要時間討論。

發言人補充說，只有完全符合歐盟法院要求的安排下，才能提供歐美利益攸關方所期待的穩定性與法律確定性。

Clegg 表示，Meta 絕無意願也沒有計畫要退出歐洲，但公司與其他企業一樣，都依賴歐盟與美國間的數據傳輸營運。此番言論凸顯 Meta 與歐盟官員間在用戶數據隱私議題上的緊張關係日益加劇。

律師事務所 Cooley LLP 的合夥人兼網路與數據主管 Patrick Van Eecke 表示，在新協議尚未出爐前，當地數據保護部門會越來越頻繁審查 SCC 這類補充的安全措施，但他認為 Meta 不太可能退出歐洲市場。

截稿前，Meta(FB-US) 股價下跌 2.93%，每股暫報 230.15 美元。