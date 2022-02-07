聯亞緩步走出低谷 1月營收1.3億元攀近五個月高

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (7) 日公布元月營收，在需求較上季回升、美系客戶消費性產品逐步量產帶動下，單月營收回升至 1.3 億元、月增 12%，年減幅也收斂至 28.7%，為近五個月高點，聯亞也看好今年三大產品線皆往正向發展，營運將逐步擺脫去年第四季低谷。

聯亞指出，首季為傳統光通訊產業淡季，主因部分地區受下雪等氣候限制，春節前夕會暫緩施工進度，但依今年訂單來看，認為本季中國電信產品需求將較上季回升，看好首季營運可望優於去年第四季水準。

法人則估，聯亞本季營收可望重回 2019 年同期約 4.46 億元水準，季增近 3 成。

展望今年，聯亞看好三大產品線都將保持成長，其中，各國中長期 5G 基建發展方向明確，相關需求可望逐步回溫發酵，矽光產品上，今年也著重 200G、400G 產品出貨，同時開發 800G 等新品。

此外，美系客戶消費性頭戴裝置產品需求，也可望拉升聯亞今年營收、產能利用率，聯亞指出，相關應用的感測器 (PD)、配對的 LD 產品將從今年 1、3 月開始放量，若全年出貨數量符合客戶訂單，估將貢獻今年全年營收約 10-20%，折合實際金額將達約 2.3-4.6 億元。