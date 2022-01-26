〈聯亞法說〉Q1需求回溫 營收拚增3成重回2019年同期水準

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (26) 日召開法說，展望本季，聯亞表示，客戶需求較上季回溫，認為去年第四季將是近年營運谷底，對今年電信(Telecom)、資料中心(Datacom)、消費產品都正向看待，法人則估，聯亞本季營收可望回溫，估季增近 3 成，重回 2019 年同期約 4.46 億元水準。

聯亞表示，首季是光通訊產業傳統淡季，因部分地區受下雪等氣候限制，春節前夕將暫停施工，但依目前在手訂單來看，本季中國電信產品需求較上季回升，矽光新客戶合作進展順利，至於美系客戶消費性產品也估本季逐步量產，三大產品線皆往正向發展。

聯亞說，去年下半年電信業務受缺料、5G 布建速度放緩，造成營運表現低預期，但若以過去 10 年經驗，認為相關建置需求仍將遞延發生，且 5G 也一直都是各國重要政策指標，看好需求逐步回溫。

從出貨地區來看，聯亞指出，去年下半年確實有看到部分歐美需求，但整體占比仍低，依第三方研調資料資料顯示，全球逾 50% 的 5G 基地台是在中國建置，預期中國今年也將維持 70 萬座建置目標。

矽光產品方面，聯亞表示，去年出貨都以 200G、400G 產品為主，目前也與客戶開發 800G 等新品，認為隨著美國、中國新模組廠客戶加入，加上各地資料中心需求回溫，今年矽光業務也將保持成長。