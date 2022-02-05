〈虎年景氣展望前瞻〉全球基建需求回溫 光通訊廠營運拚反彈

光通訊廠去年營運受疫情造成 5G 基建、資料中心需求遞延，加上零組件缺料問題嚴峻，營運均不如預期，展望今年，隨著各國基建需求回溫、料況改善，光通訊廠營運可望谷底反彈。

去年包含眾達 - KY(4977-TW)、統新 (6426-TW)、波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW) 等，年營收都大減逾 2 成，聯亞 (3081-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 也衰退 1 成以上。

回顧去年，全球 5G 布建領頭羊中國受疫情衝擊，加上供應鏈不順，三大主要電信商原訂上半年開出的標案，除遞延至下半年開出，規格更較過往低，也成為拖累光通訊營運的關鍵原因之一。

根據統計，中國截至去年 11 月累計的 5G 基站數達逾 139.6 萬個，但若單看去年度新增標案，則多以規格較低，且布建在近郊、鄉村聚落地區的 700MHz 5G 基站為主。

除中國外，歐美 5G 基建需求同樣受疫情干擾，各國在防疫優先下，基建布局多有延誤，也造成光通廠營運低預期。

展望今年，光通訊業者多持樂觀態度，聯亞認為營運將逐步回溫、擺脫谷底，眾達也預期，本季在料況改善下，營運將逐步回溫，去年下半年也針對今年供料向上游供應商下長單，資料中心應用也將推出 100G、400G 新品，可望助推營運成長。

此外，統新、聯鈞則同樣認為，去年因客戶庫存水準過高，導致拉貨放緩，待供應鏈庫存逐步回到正常水準後，拉貨動能可望回溫，其中，樂觀期待成長動能來自美系客戶為今年 5G 基建、資料中心需求拉貨。

觀察中長期市場仍持續朝 5G 高頻高速應用發展，代表 5G 基建、資料中心已成剛性需求，雖然近兩年全球遭逢百年疫情、貿易戰等紛擾，導致相關需求持續遞延，但隨著科技應用發展，各國基建規畫陸續釋出、付諸實踐，光通訊廠營運仍相當可期。