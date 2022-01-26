〈聯亞法說〉Q4續探底 去年EPS 3.71元創掛牌以來新低

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (26) 日召開法說，並公布去年第四季財報，受中國光通訊拉貨再度落空，加上毛利較低的 PD 產品比重升高，單季稅後純益僅 688.4 萬元，季減 78.37%、年減 96.95%，每股純益 0.07 元，累計去年每股賺 3.71 元，雙雙創掛牌以來新低，聯亞也通過去年盈餘分配，每股擬配 3.5 元，依今日收盤價 196 元計算，現金殖利率約 1.78%。

聯亞第四季營收 3.46 億元，季減 9.27%、年減 49.49%，毛利率 23.52%，季減 9.24 個百分點、年減 31.04 個百分點，營益率 0.88%，季減 7.6 個百分點、年減 38.38 個百分點，稅後純益僅 688.4 萬元，季減 78.37%、年減 96.95%，每股純益 0.07 元。

累計聯亞去年營收 18.72 億元，年減 18.9%，毛利率 41.03%，年減 9.4 個百分點，營益率 22%，年減 8.66 個百分點，稅後純益 3.37 億元，年減 42.7%，每股純益 3.71 元。

聯亞去年第四季產品營收比重方面，依應用面來看，電信 (Telecom) 占 60-65%、資料中心 (Datacom) 占 15-20%、其他消費工業約占 15-18%；若以產品別區分，10G LD 占 12-15%、25G LD 占 8-12%、矽光產品 12-15%、EML 8-10%、PD/APD 占 25-28%、VCSEL 則占 3-4%。

聯亞今日董事會也拍板去年盈餘分配，每股擬配發 3 元現金股利、加上以資本公積發放 0.5 元現金股利，合計每股將配發 3.5 元現金股利，也預計今年 5 月 25 日召開股東會。