中國降息支持商品貨幣表現 美元指數走跌

在中國降息的消息支撐風險資產後，美元周一 (17 日) 表現疲軟，僅相對於日圓還能有上漲表現。商品貨幣上揚，澳元表現出色。

至台北時間周一傍晚，美元指數下跌 0.1% 至 95.10，今年迄今的跌幅為 0.5%。在日本央行開會前一天，日圓表現更弱，美元兌日圓上漲 0.2%，至 114.35。

中國央行周一公告，開展 7000 億元人民幣中期借貸便利 (MLF) 操作和 1000 億元人民幣公開市場逆回購操作。逆回購及 MLF 利率均下調 10 個基點。消息宣布後，高殖利率的商品掛鉤貨幣受益，因市場認為此舉將支持原材料需求。

澳元兌美元上漲 0.1% 至 0.7214，而美元兌加元下跌 0.2% 至 1.2523 加元。人民幣未受降息影響，人民幣兌美元匯率上漲 0.1% 至 6.3491，仍接近 3 年高位。

歐元及英鎊維持漲勢，歐元上漲 0.1% 至 1.1425 美元，而英鎊上漲 0.1% 至 1.3682 美元，雖然有報導稱，英國首相強生 (Boris Johnson) 因本人及其工作團隊，多次違反防疫規定，而有下台之虞，但未造成市場動盪。

ING 分析師表示，本周沒有重要數據發布，外匯市場焦點將放在歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 及其他官員談話。拉加德上周五表示，歐洲央行會盡一切手段，讓通膨回到 2% 的目標值附近。