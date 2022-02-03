〈財報〉高通Q1營收獲利均優於預期 盤後股價卻遭Meta崩跌拖累

高通 (QCOM-US) 周三 (2 日) 公布第一季財報，數據顯示，公司營收高於分析師的預期，EPS 超出了分析師的預期，並為第二財季提供了強勁的前景。

然而，高通股價在盤後卻一度下跌超過 8%，之後跌幅縮小至 2%。主要是受到 Meta(Facebook) 糟糕的財報，引發了科技股遭到拋售。

第一財季 (12 月 31 日止) 財報關鍵數據：

營收：調整後為 107 億美元，預期為 104.2 億美元，年增 30%

純益：33.99 億美元，年增 38%

EPS：調整後 3.23 美元，預期為 3.01 美元，年增 49%

回購 12 億美元的股票，並發放 7.65 億美元的股息

依具體業務部門區分：

晶片業務 QCT 報告的銷售額為 88.5 億美元，年增 35%，但年增幅度小於去年第一季的 63%

技術許可部門 QTL 的營收 18.1 億美元，年增 10%

投資部門 QSI 在內的其他業務營收 19 億美元

公司看法及財務指引：

執行長 Cristiano Amon 表示，在全球晶片短缺的情況下，公司的供應正在改善。

高通預計，下一季銷售額將在 102 億至 110 億美元之間，高於分析師預計的 96 億美元。

Amon 指出，目前供應有所改善，公司的前瞻性指引已經考慮了供應方面的可見性。當前需求仍然大於供應，如果可以的話，公司將出貨更多。

高通將晶片部門分為４部分，本季均有明顯增長，表現最佳的是手機晶片銷售年增 42%， 至 59.8 億美元。

Amon 表示，特別是 Snapdragon 晶片組的年成長率為 60%，主要受惠於 5G Android 手機業務。

高通強調，過去幾個月來，公司推動獲利成長多元化。汽車晶片銷售額增長 21% 至 2.56 億美元。專注於低功耗晶片的物聯網部門銷售額增長 41%，達到 14.8 億美元。