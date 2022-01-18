星巴克與美團業務合作 拓展中國外送和線上服務

星巴克 (SBUX-US) 宣布與中國大陸美團合作，擴大其中國外送和線上服務。

這家美國咖啡巨頭表示，在中國經由美團 App 下單的客戶將擁有更多客製化選項。其客戶獎勵計劃（稱為星巴克獎勵）的成員使用美團 App 將獲得與普通星巴克 App 相同的福利。

星巴克還表示，這是其星巴克珍藏系列 (Starbucks Reserve) 咖啡館在中國的「首次外送」，並將其作為更優質的產品進行行銷。

兩家公司還合作開發更多的線下體驗。

經由美團 App，用戶可以在中國的特定商店預約私人活動區域，或報名參加當地店面發起的任何活動。星巴克表示，目前在北京、上海、深圳和成都等城市有 60 家門市提供這項服務，並計劃進一步擴大。

客戶還可以預訂咖啡品嚐工作坊。

星巴克還在美團推出一項功能，到今年年底，這家咖啡巨頭在中國的 5000 多家門市每一家都將在外送 App 上擁有一個獨特的頁面，用戶可據以訂購咖啡以及瀏覽當地的事件和活動。

美團是中國最大外賣平台，擁有超過 6.6 億交易用戶，為星巴克提供了潛在的擴大受眾。在中國，智慧手機用戶更喜歡使用所謂的「超級 App」，它們將多種服務合二為一。美團 App 就是其中之一。

雖與美團合作，星巴克在中國仍面臨來自本土公司日益激烈的競爭。喜茶 (HeyTea) 等以茶飲為主的公司以及 Manner 等本土咖啡連鎖店群雄並起，並一直在吸引大量融資。