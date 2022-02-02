日經：蘋果仍優先出貨 iPhone 新機 iPad交期最長仍達2個月

據日經 (Nikkei) 周二 (1 日) 引用蘋果 (AAPL-US) 產品出貨數據報導，全球晶片短缺之際蘋果仍盡全力處理積壓訂單，然而，由於優先供應 iPhone 零件，使 iPad 平均出貨交期最高長達 9 周。

日經自去年 11 月以來追蹤蘋果美國、中國等 25 個主要銷售市場產品交期發現，消費者一月下旬下訂 64 GB iPad 平均到貨時間達 50 天，比 12 月的 55 天略為好轉，同時間新 iPhone 到貨時間大幅改善，某些機型已自去年年底的一個多月將縮短到 10 天左右。

然而，一些特定市場仍出現交期延長的現象，數據顯示，菲律賓 1 月底訂購灰色 256 GB iPad 等待期間長達 63 天，馬來西亞交期約為 54 天。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 上周財報時表示，成熟製程晶片短缺之際，iPad 是上一季所有蘋果產品線中唯一未成長的商品，該產品線營收上一季下滑 14.1% 至 73 億美元。

研調 CCS Insight 資深研究總監 Wayne Lam 表示，由於 iPad 面板大於 8 吋，需要大量顯示驅動 IC，不幸的是，這類驅動 IC 屬於成熟製程範疇，也是晶片供不應求的重災區。

蘋果預估，整體而言，本季供給問題與上一季相比將會有所改善。

去年晶片短缺打擊許多產業，就連蘋果也未能逃過一劫，為了應對此瓶頸，該公司開始將 iPad 產品線共用零件分配至 iPhone 13 系列，以確保消費旺季能順利出貨。

所幸，12 月初蘋果發現供應鏈有改善的跡象，並通知 iPhone 組裝廠在農曆年前加速生產，以滿足全球各種假期消費需求。

新款 iPhone 和 Apple Watch 的交貨時間大大縮短，日經分析顯示，256 GB 的 iPhone 13 Pro 平均交貨時間已縮短至約 10 天，比 11 月中旬的等待時間大幅減少約一個月，Apple Watch 7 的交期同時間也下降至 10 天左右。

Lam 指出，除了面板尺寸外，面板類型差異也是各產品線交期不一致的因素，iPad 主要使用 LCD 面板，而 iPhone 和 Apple Watch 使用 OLED，前者更需要成熟製程供應鏈。與成熟製程相比，先進製程供給限制較少，晶片製造商需求相對較小。