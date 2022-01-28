〈財報前瞻〉美銀看好Alphabet上季業績穩健 聚焦今年展望

隨著谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 財報將在下周揭曉，美國銀行分析師看好谷歌上季取得穩健業績，並指出，Alphabet 管理層對於 2022 年前景的看法，將成為影響股價走勢的一大因素。

Alphabet 將在下周二 (1 日) 美股盤後公布最新財報。美國銀行全球研究部 (BofA Global Research) 分析師 Justin Post 預計，Alphabet Q4 每股淨利達 30.93 美元，高於 FactSet 分析師預期的 27.64 美元，搜尋引擎業務收入料成長 29%，略高於市場普遍預期的 28%。

Post 表示，Alphabet 管理層對今年前景的看法很有可能牽動股價走勢，關鍵在於管理層是否預期今年搜尋業務或整體營收將出現成長，任何有關費用支出成長的評論，也將備受市場關注。

Post 認為，Alphabet 可能對今年初的前景抱持謹慎態度，暗示上半年營收增速放緩，利潤也將受投資支出影響。

另一項不確定性在於，谷歌是否會增加雲端或 Waymo 自動駕駛部門的支出，或是投入人工智慧和 VR 開發，Post 表示，微軟 (MSFT-US) 上周宣布砸 687 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US)，為 Alphabet 在內等大型科技公司敲響警鐘。

儘管如此，Post 仍將 Alphabet 股票評等定在「買進」(Buy)，目標價為 3470 美元，較周四 (27 日) 收盤價溢價 34%。今年迄今，Alphabet 股價已跌近 11%，但過去 12 個月仍漲約 40%。

Post 認為 Alphabet 股價遭到低估，並看好其搜尋引擎業務受惠於 AI 和機器學習，此外，蘋果 (AAPL-US) 要求 App 開發人員必須獲得使用者同意才能追蹤使用紀錄的隱私新制，也可能促使廣告商轉向谷歌懷抱。