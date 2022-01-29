〈美股盤後〉蘋果神救援 華爾街吃定心丸 美股尾盤逆轉勝

華爾街週五 (28 日) 迎來又一個動盪日，一系列經濟數據強化聯準會即將升息的預期，喜憂參半的財報消息令美股主指開盤走低，能源股表現不佳，美債殖利率下滑加上蘋果強彈近 7%，華爾街吃下定心丸，科技股買氣席捲，四大指數拉尾盤大漲，道瓊收紅逾 550 點，創下自去年 12 月 6 日以來最佳單日表現，標普勁揚 2.43%，創 2020 年 6 月以來的最大漲幅。

經濟數據方面，聯準會觀察美國通膨率是以個人消費支出物價指數 (PCE) 為首選，美國去年 12 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.9%，為 1983 年以來的最快速度攀升。

政經消息，聯準會即將升息與大幅縮表，利率期貨市場顯示，市場預期今年底前升 5 碼機率攀抵五成，眾多投行自本月利率會議後提高升息預期，德銀預測今年聯準會將升 5 碼，法國巴黎銀行預計將升 6 碼，美國銀行週五更激進地預測聯準會將升息 7 碼，主因是聯準會幾乎承認已嚴重落後於曲線。

地緣政治消息，市場持續聚焦烏俄局勢發展，美國表示，聯合國安理會 (UNSC) 將在下週一 (31 日) 召開會議以解決這場危機。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.68 億例，死亡數突破 564 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 100 億劑疫苗。

週五 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 564.69 點，或 1.65%，收 34,725.47 點。

那斯達克指數上漲 417.79 點，或 3.13%，收 13,770.57 點。

標普 500 指數上漲 105.34 點，或 2.43%，收 4,431.85 點。

費城半導體指數上漲 59.40 點，或 1.83%，收 3,303.39 點。

標普 11 大板塊僅能源股收黑，資訊科技、房地產與通訊服務領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 大漲 6.98%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 2.40%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 3.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.11%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.81%。

道瓊成分股逾半收紅。Visa (V-US) 暴漲 10.6%；Salesforce (CRM-US) 上漲 4.41%；威訊通訊 (VZ-US) 上漲 3.34%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 5.19%。

費半成分股多揚升。AMD (AMD-US) 上漲 2.57%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.08%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.77%；美光 (MU-US) 漲 0.70%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.48%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.67%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.06%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.89%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.75%；中華電信 ADR(CHT-US) 下跌 1.17%。

企業新聞

蘋果大漲 6.98% 至每股 170.33 美元，創 2020 年 7 月來最佳單日表現。蘋果週四盤後財報與財測報喜, 投資管理公司 Emles Advisors 首席交易員 Louis Ricci 稱，蘋果是整個市場的救星。瑞銀將蘋果目標價自 175 美元上調至 185 美元，維持「買入」投資評級。

石油巨頭雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.52% 至每股 130.61 美元。雪佛龍最新財報不佳，第四季不包括項目在內的每股獲利為 2.56 美元，低於市場預期的 3.12 美元。

有「景氣金絲雀」之稱的的開拓重工 (CAT-US) 下跌 5.22% 至每股 201.16 美元。開拓重工最新財報繳出亮眼成績，不過即便獲利超過預期，運費在內成本上揚拖累其營業利益率。

威騰電子 (WDC-US) 暴跌 7.32% 至每股 49.90 美元。威騰電子公布 2022 財年第二季財報營收與獲利表現優異，雲端運算相關營收飆升 89%，然而，由於供應鏈問題使其無法完全滿足強勁的需求，公司財測遜於市場預期。

特斯拉 (TSLA-US) 週五上揚逆轉早盤跌勢，收紅 2.08% 至每股 846.35 美元。特斯拉執行長馬斯克認為，除了特斯拉之外，沒有其他公司可以在未來 5 年內解決「全自動輔助駕駛」(FSD) 的問題。

經濟數據

美國 12 月 PCE 物價指數年增率報 5.8％，預期 5.8%，前值 5.7%

美國 12 月 PCE 物價指數月增率報 0.4％，預期 0.5%，前值 0.6%

紅：核心 PCE 年增率，藍：PCE 年增率 (圖：Zerohedge)

美國 12 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.9％，預期 4.8%，前值 4.7%

美國 12 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.5％，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 1 月密大消費者信心指數終值 67.2，預期 68.8，前值 70.6

華爾街分析

高盛策略師 Chris Hussey 指出，本週主要聚焦聯準會會議，以及分析聯邦公開市場理事會 (FOMC) 聲明和主席鮑爾的評論，而週五又出現高通膨數據支持聯準會鷹派立場。

BMO Wealth Management 首席投資策略師 Yung-Yu Ma 表示：「美股盤中的巨大波動表明，市場現在面臨的金融環境趨緊的挑戰，隨著新消息到來，隨著市場朝買超或賣超方向過度反應，考慮到市場定價本質，這類波動可能會持續一段時間。」

隨著 1 月將於下週一結束，標普年初迄今已下跌 7%，有望創下自 2020 年 3 月以來最差的月度表現，道瓊可能會迎來自 2020 年 10 月以來最糟的一個月。

富國銀行財富和投資管理首席投資長 Darrell Cronk 指出：「對於投資人來說，這是令人沮喪的一週，這是多頭和空頭間的拉鋸戰，修正可能尚未到達低點。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)