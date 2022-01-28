女股神：以太幣至2023年有望飆漲逾7000%

儘管加密貨幣市場在近期面臨動盪，但是有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 仍表示看好以太幣，並預測至 2030 年時，以太幣價格有望較目前上漲約 7200%。

Ark 的報告指出，到 2030 年，全球第二大加密貨幣以太幣的市值將達到或超過 20 兆美元。在此前提下，意味著以太幣將會達到每枚 17 萬至 18 萬美元的價格，較目前價格上漲約 7200%。

伍德表示，隨著去中心化網路有望從金融機構獲利，以太幣有望成為此一轉變的受益者，以太坊有望取代許多傳統金融服務。

報告中也表示，由於投資者仍然關注加密貨幣長期價值，全球第一大加密貨幣比特幣的價格至 2030 年可能會超過 100 萬美元。

Ark 對以太幣和比特幣的預測價格都較高。以太幣上週下跌超過 22%，遠低於 11 月接近 5,000 美元的高點。同樣，比特幣自 11 月創下 69,000 美元的歷史新高以來，已下跌 50% 以上。

在 2021 年大幅上漲之後，新的一年加密貨幣市場受到衝擊。由於聯準會 (Fed) 準備撤回超寬鬆貨幣政策、加密貨幣受到新監管審查以及俄羅斯禁止加密貨幣，該市場經歷一段黑暗時期。

加密貨幣避險基金 BlockTower Capital 主管 Rahul Rai 先前表示，他預期在今年年中，以太幣的市值將會超過比特幣，取得全球主導地位。

以太幣多頭認為，以太坊是最受歡迎的開發平台，凸顯該網絡的價值，不僅能讓開發人員使用，還是全球金融應用的平台，包含去中心化金融 (DeFi)、非同質化代幣 (NFT)、分佈式自治組織 (DAO) 等。