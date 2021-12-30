幣安幣今年飆漲1300% 表現大幅超越比特幣、以太幣

比特幣在近期略顯低迷，不過仍在今年創下不錯的成績，但是，有數據顯示，在市值排名前 3 的加密貨幣中，幣安幣 (BNB) 的表現明顯超越 2 大競爭對手比特幣和以太幣，今年漲幅高達 1300%。

根據 Arcane Research 的數據顯示，由加密貨幣交易所幣安 (Binance) 發行的幣安幣在 2021 年上漲了約 1,300%。相較之下，市場領導者比特幣僅在今年上漲 65%，而以太幣則是上漲 408%。

報導中表示，幣安幣在全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安上得到廣泛使用，同時它也是幣安智能鏈 (Binance Smart Chain) 的原生幣，這個區塊鏈平台支援用於去中心化金融 (DeFi) 和其他應用的智能合約。

根據 Arcane Research 的說法，隨著幣安智能鏈成為以太坊區塊鏈的挑戰者，將有助於持續推動幣安幣的上漲。

受惠於投資者對數位資產興趣的激增和加密貨幣生態系統的擴張，其他競爭幣也在 2021 年取得了重大收益。例如，支持智能合約、與其他區塊鏈平台相連的加密貨幣 Solana 和 Fantom，今年的回報率都超過了幣安幣。

Arcane Research 在一份研究報告中表示，雖然比特幣在 2021 年表現仍然強勁，但已經觀察到源源不斷的資金正在流入競爭幣。該公司的分析師預估，與元宇宙、GameFi 以及「以太坊殺手」相關的加密貨幣將擁有強勁的動能。