比特幣反彈停滯 以太幣加速衝刺突破4700美元

兩大加密貨幣龍頭周三 (1 日) 走勢分化，比特幣反彈受阻，在 57000 美元上方掙扎，以太幣卻強勢走高，收復 4700 美元關卡，朝先前歷史新高邁進。

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二發表鷹派言論，警告通膨風險上升，放棄「暫時性」的說法，表明聯準會升息步伐可能加快。這打擊了風險市場，比特幣價格也走弱。

外匯經紀商 Oanda 資深分析師 Edward Moya 表示，聯準會加快緊縮腳步，並增加外界對升息的預期，成為比特幣的利空。目前而言，比特幣的交易更像是風險資產，而非避險資產。

但另一方面，以太幣未受影響，並成為市場多數交易者最愛的加密貨幣賭注。其價格在周二結束時，已連續 4 天上漲，來到 4600 美元上方，至亞洲周三時段，更一舉突破 4700 美元。

據 Coindesk 報價，至台北時間周三下午 16:09，比特幣報 57073 美元，24 小時漲 1.17%，以太幣報 4747.71 美元，24 小時升 7.75%。Solana 一改近期弱勢行情，上漲 8.2%，站回 217.06 美元。

ETH/BTC 快速上揚 (圖表取自 Coindesk)

在以太幣強漲，比特幣停滯之下，ETH/BTC 報價突破 0.08 BTC，引發更多看漲押注。

Moya 指出，以太幣仍然是大多數交易者最喜歡的加密貨幣賭注，一旦風險偏好恢復，它似乎將再次向 5000 美元邁進。