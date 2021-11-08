專家：以太幣有望明年中旬取代比特幣 成第一大加密貨幣

據報導，加密貨幣避險基金 BlockTower Capital 主管 Rahul Rai 表示，他預期在明年年中，以太幣的市值將會超過比特幣，取得全球主導地位，專家稱之為「翻轉」(flippening)。

以太幣在週一 (8 日) 飆破 4700 美元，創下新高紀錄。截稿前，比特幣價格來到 4752.46 美元。

自今年 10 月初以來，以太幣已經上漲了 57%。隨著以太幣價格飆升，交易費用也出現增加。BitInfoCharts 數據顯示，截至上週六，以太幣的平均交易費用為 41.53 美元，約為 8 月份時的 3 至 4 倍。

比特幣是市值超過 1.226 兆美元的第一大加密貨幣，以太幣則以 5545 億美元的市值位居第二。Rai 表示，這樣的情況可能不會持續很長時間。

「我認為以太幣很有可能超越比特幣。我的看法是會在明年年中。」Rai 說道。他也指出，以太幣的多功能性將會是吸引開發者和投資者的關鍵因素。

在 2 年前，比特幣佔整體加密貨幣市場約 67%，但是如今占比已降至 45%。與此同時，以太幣的占比已經從 8.5% 上升到近 20%。

大型金融諮詢公司 deVere Group 執行長 Nigel Green 先前也曾預期，以太幣市值今年將繼續追上比特幣，未來很有可能搶下虛擬貨幣龍頭寶座，因為與被視為數位黃金的比特幣相比，以太幣有更明確的應用範圍。

以太幣多頭認為，以太坊是最受歡迎的開發平台，凸顯該網絡的價值，不僅能讓開發人員使用，還是全球金融應用的平台，包含去中心化金融 (DeFi)、非同質化代幣 (NFT)、分佈式自治組織 (DAO) 等。