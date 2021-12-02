電動車成本昂貴 Stellantis執行長：超出汽車製造商的極限

全球第四大汽車集團 Stellantis 執行長 Carlos Tavares 表示，汽車製造商正面臨轉型的外部壓力，製造電動車成本負擔已超出極限，可能影響產業職缺與產品品質。

Tavares 說，公司正逐漸轉向電動化，然而電動車成本比傳統汽車高出 50%，如果將多出來的成本轉嫁給消費者，大多數民眾恐怕吃不消。

Tavares 表示，汽車製造商可能會調漲汽車價格並少賣一些車，或者忍痛接受低利潤。然而這兩條路都將導致支出縮減，歐洲與北美汽車工會領導人警告，數以萬計的就業機會可能因此流失。

Tavares 也說，汽車製造商需要時間進行測試，確保新技術能正常發揮，然而在激烈的競爭環境下，急著加速此流程恐怕會造成品質或系統問題。

分析師認為電動汽車成本將會下降，並預測電動車與傳統內燃機汽車的成本在 2025 年後將會相等。

隨著各國為應對氣候變遷開始著重綠能與電動車發展，Stellantis 也加快轉型腳步，承諾在 2025 年將投資 300 億歐元開發新的電動車架構、興建電池工廠並投資原料與新技術。

Stellantis 周二宣布和德國汽車製造商戴勒姆合作，共同投資固態電池新創公司 Factorial。Tavares 透露，未來可能會有其他投資。

Stellantis(STLA-US) 周三（1 日）盤中上漲 3.12%，每股報 17.68 美元。