〈台幣〉Fed放鷹 貶破27.8元關卡創逾1個月新低

美國聯準會 (Fed) 一如預期釋出鷹派訊號，暗示可能在 3 月升息，以及今年晚些時候開始縮減資產負債表，使得資金迅速流回美元，亞幣應聲走貶，新台幣兌美元匯率今 (27) 日重貶 6.1 分，摜破 27.8 元關卡，收 27.806 元，續創逾 1 個月新低，台北與元太外匯市場總成交值縮至 14.16 億美元。

台股今天進入春節假期休市，匯市明 (28) 日牛年封關，今天在外資積極匯出下，新台幣兌美元匯率應聲走貶，出口商拋匯力道縮減，使得匯價貶值 6.3 分，最低來到 27.808 元，終場則收在 27.806 元，貶 6.1 分，為去年 12 月 22 日以來最低點。

新台幣牛年封關前夕，匯市交投較昨天明顯偏淡，台北外匯市場成交金額 10.09 億美元，元太外匯市場成交金額 4.07 億美元。

Fed 主席鮑爾指出，通膨仍遠高於央行目標，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員「有意」在 3 月升息，Fed 也在聲明中透露準備大幅縮表，會在開始提高聯邦基金利率區間後啟動，顯示比起上次，這次的縮表將提早到來。

根據央行統計，美元指數今天大漲 0.82%，歐元驟貶 0.81%，亞幣也全面跳水，日圓大幅貶值 0.68%，人民幣劇貶 0.63%，新加坡幣、韓元分別貶值 0.48%、0.42%，新台幣貶 0.22%，在亞幣中貶幅相對較小。

新台幣近期匯率走勢。(圖：鉅亨網)



