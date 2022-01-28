〈美股熱門股〉供應鏈陰霾罩頂 特斯拉跌近12% 電動車股一面倒

受供應鏈中斷影響，特斯拉日前宣布電動皮卡 Cybertruck 將延後到明年才開始投產，並表示供應鏈問題將持續一整年，利空導致周四（27 日）股價重挫近 12%，拖累其他電動車股跟著下跌。

儘管特斯拉第四季財報繳出亮眼營收，但執行長馬斯克在財報會議上表示，今年不會推出電動皮卡 Cybertruck，主因是如果在目前供應鏈逆風的情況下推出，恐削弱銷量成長，預估供應鏈問題要到明年才會緩解。

馬斯克說，目前將專注生產現有車型並將產量提高 50%，而非急著推出新車款。

特斯拉 (TSLA-US) 周四股價下跌 11.55%，每股報 829.10 美元。

馬斯克看壞供應鏈前景，對傳統汽車製造商或電動車新創公司都是壞兆頭，這些公司紛紛預計在未來幾個月推出新款電動車。

Curzio Research 執行長 Frank Curzio 表示，特斯拉遇上大麻煩，而其他電動車公司也無法以預期速度生產車輛，許多新款電動車銷量成長可能會後推至 2023 年。

其他電動車股受消息影響紛紛跳水，Rivian(RIVN-US) 跌 10.50%、Lucid(LCID-US) 跌 14.10%、Lordstown(RIDE-US) 跌 8.52%、Nikola(NKLA-US) 跌 9.01%、小鵬汽車 (XPEV-US) 跌 12.57%、蔚來汽車 (NIO-US) 跌 6.88%。

不過在特斯拉財報發布後，至少有 6 名 分析師上調該股目標價，部分分析師把目光放在供應鏈以外的層面，並指出強勁的成長預期。目前分析師對特斯拉訂出的平均目標價格為每股 1,087 美元。