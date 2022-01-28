〈美股熱門股〉英特爾、科林財測失利賣壓沉重 雙雙挫跌7%

英特爾、科林研發等半導體公司最新公布的財測相繼失利，引發沉重賣壓，周四（27 日）雙雙下跌 7%，費城半導體指數重挫近 5%，創去年 3 月以來最大單日跌幅，收 3,243.99 點，寫去年 10 月以來新低。

英特爾 (INTC-US) 最新公布的第四季營收與全年營收雖然均創歷史新高，但擴大投資計畫使毛利率承壓，第一季財測好壞參半，周四股價續跌 7.04% 至每股 48.05 美元。

英特爾第四季營收報 195 億美元，經調整後每股獲利報 1.09 美元，雙雙優於分析師預估的 183.1 億與 0.91 美元；2022 會計年度第一季營收預估達 183 億美元，優於分析師預估的 176.2 億美元，但經調整後每股獲利預測為 0.8 美元，低於分析師預估的 0.86 美元。

分析師對英特爾長期前景持懷疑態度，華爾街金融機構 Bernstein 在報告中寫道，該股長期表現不佳，「未來可能繼續處在煉獄之中」。

半導體設備大廠科林研發（Lam Research）第二季財報好壞參半，然而第三季財測遜於市場預期，周四股價下跌 6.93%，每股報 555.30 美元。

科林研發預估第三季營收將介於 39.5 億至 45.5 億美元區間，可能落在 42.5 億美元左右，經調整後每股獲利則預估每股 7.36 美元，皆低於分析師預期的 44.9 億與每股 8.72 美元。

科林第二季營收雖從去年同期的 34.6 億美元成長至 42.3 億美元，仍低於 FactSet 分析師預估的 44.1 億美元，獲利方面，第二季淨利報 12 億美元，經調整後每股獲利為 8.53 美元，略高於分析師預估的 8.52 美元。

科林研發執行長 Tim Archer 仍預估， 2022 年晶圓製造設備投資將再次啟動，有助公司實現營收強勁成長。

其他個股方面，半導體製造公司 MKS Instruments(MKSI-US) 最新公布的第一季財報不如預期，該公司指出在整個產業都受制於供應鏈問題，當日股價下跌 7.86% 至每股 145.45 美元。在同業中，Entegris(ENTG-US) 下跌 5.76%、Onto Innovation(ONTO-US) 下跌 5.45%、FormFactor(FORM-US) 下跌 6.37%。

半導體測試商泰瑞達（Teradyne）(TER-US) 在發布黯淡的財測後暴跌 22.41%，創 2000 年 10 月以來最大單日跌幅。慧榮科技（Silicon Motion）(SIMO-US) 則是第一季財報表現疲軟，美國 ADR 股價下跌 8.34%，不過華爾街分析師看好其全年業績成長。

另一方面，希捷科技 (Seagate) (STX-US) 由於財報與財測展望樂觀，獲 Summit Insights 青睞升評，股價大漲 7.65%。