通膨壓力重 1月CCI調查購買耐久財創新高 物價水準連6跌

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 1 月消費者信心指數 (CCI) 調查的總數為 73.67 點，月升 0.65 點，為 3 個月來高點，6 項調查指標中有 3 項上升，以未來半年購買耐久性財貨時機上升最多，更創下新高，反觀未來半年國內物價水準降幅最大，不僅連 6 跌，並創 2009 年 9 月以來新低，反映一般民眾看通膨壓力高漲，並加大購買耐久財意願。

台經中心指出，本次調查六項分項指標中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 126.6 點，月升 4.55 點，更創史上新高，反映在近期房市、車市買氣熱絡。

其次為「未來半年國內經濟景氣」89.9 點，上升 2.8 點，而上升幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」來到 51.1 點，月升 0.7 點。

而下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 32.1 點，下滑 2.05 點，並創 2009 年 9 月以來新低，「未來半年家庭經濟狀況」77.6 點，下降 1.75 點，是自去年下半年起持續下降，而「未來半年國內就業機會」 64.7 點，月減 0.35 點。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

另外，「購買房地產時機」指標部分，1 月調查結果為 123.15 點，月增 0.95 點。