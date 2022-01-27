Fed政策決定仍待消化 美債殖利率平盤遊走

由於投資人繼續消化美國聯準會 (Fed) 的最新政策內容，美國國債殖利率周四 (27 日) 早盤漲跌互現。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率小跌不到 1 個基點，至 1.837%。30 年期國債殖利率下跌 3.5 個基點至 2.131%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在 Fed 暗示可能在 3 月開始升息後，10 年期利率在周三 (26 日) 站上 1.86%，為 3 年多來首見。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會後新聞發布會上表示，他認為在不損害勞動市場的情況升息「還有相當大的空間」。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在會後聲明中表示，由於「通膨率遠高於 2% 且勞動市場強勁，委員會預計將很快適當地調高聯邦基金利率的目標區間」。

此外，FOMC 表示，Fed 在 2 月的每月債券購買規模將僅剩下 300 億美元，代表該計畫預計將在 3 月結束，同時開始調升利率。

Smead Capital Management 投資長 Bill Smead 表示，「市場一直否認我們所稱的『通膨狼來了』。」

他說：「他們在疫情中不斷大肆討論這個論點，認為通膨上升是治癒經濟的一種方式，就像一隻友善的小狗；但說實話，通貨膨脹並不是一隻友善的小狗。」

美國第 4 季經濟成長數據將於美東時間周四 (27 日) 上午 8:30 發布。

截至 1 月 22 日當周提交的失業救濟金申請數量也將在美東時間上午 8:30 公佈。

同時，12 月待售房屋數據定於美東時間上午 10 點發布。

周四 (27 日) 將拍賣價值 500 億美元的 4 週票據、400 億美元的 8 周票據和 530 億美元的 7 年期票據。