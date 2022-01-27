Q4財報發布前夕 雪佛龍調升股息 盤中漲逾4%創歷史新高

油價節節高升之際，美國石油巨頭雪佛龍 (CVX-US) 在周五發布第四季財報之前，周三 (26 日) 隨著股市強勁反彈，一度大漲 4% 以上，盤中創歷史新高。

周三油價登 7 年高點，Brent 原油一度站上每桶 90 美元的水準，提振多數大型生產商股價。一些華爾街分析師估計，原油價格還能繼續上漲，今年年中左右突破每桶 100 美元關卡。

雪佛龍周三收在 132.69 美元，盤中高點達 134.71 美元，突破了 2018 年 1 月創下的 133.60 美元高點紀錄，但隨後漲幅收斂至約莫 0.08%。

根據 Refinitiv 調查 19 位投資分析師的結果，美國第二大石油生產商雪佛龍預計公布第四季 EPS 3.12 美元，與一年前每股虧損 20 美分的成績宛如天壤之別。

瑞信分析師 Manav Gupta 本月報告寫道：「大宗商品價格上漲將是上游市場的主要利多因素。」

根據 Refinitiv 數據，分析師平均目標價為每股 137.29 美元。針對 Refinitiv 調查的 32 位分析師中，自 10 月以來有 3 位將雪佛龍股票評級自「續抱」調升至「買進」。

此外，因應燃料需求反彈推高能源價格，雪佛龍和馬拉松石油公司 (MRO-US) 也成為最新一波調高季度股息的大型天然氣與石油公司。

雪佛龍周三宣布季度股息調升 8 美分，達每股 1.42 美元；馬拉松則調升 16.7%，達每股 7 美分。

