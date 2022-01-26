麥當勞：不接受狗狗幣支付 除非特斯拉願意收「鬼臉幣」

針對馬斯克 (Elon Musk) 提議麥當勞 (MCD-US) 接受狗狗幣 (DOGE) 支付，麥當勞玩笑回應，如果特斯拉 (TSLA-US) 接受鬼臉幣 (grimacecoin)，他們會考慮。這一說法，在加密貨幣圈引發了一些意外的發展。

馬斯克周二 (25 日) 發推文表示，如果麥當勞接受狗狗幣付款，他會直播吃麥當勞開心樂園套餐。

馬斯克的說法，讓狗狗幣 1 小時內從 0.1359 美元急漲 10%，至 0.15 美元，但很快又滑落至 0.141 美元，直到台北時間周三中午，又逐漸隨主流貨幣，漲至 0.146 美元附近。

麥當勞隨後回應所說的鬼臉 (grimace, 奶昔大哥)，是一個蓬鬆的紫色角色，在廣告中與麥當勞叔叔一起出現，這家公司並未發行這一虛擬貨幣。

麥當勞明顯是想以比較輕鬆的方式，拒絕馬斯克的提議。實際上，在馬斯克提議後，其推特底下就有不少支持的聲音，有些人更是希望麥當勞考慮接受其他硬幣，如柴犬幣 (SHIB)。

麥當勞可能意想不到的是，在他們回覆後不久，推特上很快出現好幾個聲稱將販售鬼臉幣的帳號。有報導稱，有一款名為 Grimace Coin 的仿冒幣，價格在幾小時內暴漲了近 53 倍。

比特幣在過去一周的急跌之後，過去兩天漸漸由近期低點 33000 美元附近，重新站回 37000 美元上方。至台北時間周三下午 13:34，暫報 37658 美元，24 小時漲 4.8%。