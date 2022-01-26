特斯拉離投資級更近了！債信評等獲穆迪調升、展望正向

穆迪投資人服務公司周二 (25 日) 宣布，特斯拉 (TSLA-US) 債信評等調高兩級、達到垃圾級最高的 Ba1，代表距離投資級只差一步，令人期待這家電動車大廠最快明年初就能晉身藍籌股地位。

穆迪將特斯拉債信評等從 Ba3 提高至 Ba1，附帶正向展望，看好該公司將保持在電動車領域的霸主地位。穆迪表示，升評主因是特斯拉的獲利能力大幅改善，商業規模也快速擴大，這兩個指標的展望也良好。

特斯拉 1 月公布的交車量遠勝市場預期，未受到全球晶片短缺太大影響，且是連續第六季寫下交車紀錄。穆迪預期，特斯拉今年交車量將逼近 140 萬輛，從 2021 年約 93.6 萬輛上升。

正向展望代表特斯拉可望在 12 個月到 18 個月內再次獲得升評。穆迪表示，如果特斯拉能增加產品項目、成功拓展全球版圖，而且有辦法在對手競相推出電動車的情況下，保持在全球市場的競爭實力，就有可能升評。

穆迪預期，特斯拉將推行審慎的財務政策，其財務槓桿比率——即債務占獲利比率——今年將比 2021 年底低。根據該信評機構的報告，特斯拉的財務槓桿正在穩定下降，主要歸功於獲利加速成長，過去兩年已經償還約 50 億美元債務。

彭博分析師 Joel Levington 預測，特斯拉只要能維持目前的表現，就有望加入投資級行列。一般來說，企業債信評等從垃圾級晉升投資級之後，通常會吸引大量投資人，進而取得便宜的融資。

特斯拉將在美國周三盤後公布財報，受到美股大盤低氣壓影響，該股股價周二盤中一度挫跌 2.9%，終場收黑 1.25%，報每股 918.40 美元。