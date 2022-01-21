投行全面調降評級 分析師：Netflix現在是一灘死水

在 Netflix (NFLX-US) 發布令人失望的財報後，分析師警告，想趁機進場逢低買進的投資人最好三思而後行。

Pivotal Research Group 分析師 Jeff Wlodarczak 表示，「即使它 21 日盤前重挫，我們也不為所動；在第 1 季表現平平且第 2 季業績經季調整後仍然弱勢之下，Netflix 股票就是一灘死水，它必須要證明其串流業務還有再明顯成長的空間。」

由於該公司第 4 季財報中，用戶成長放緩和營業獲利率承壓，Netflix 的股票在 21 日盤前重挫 21% 至 408 美元。該公司在財報中解釋，串流市場競爭激烈與強勢美元業績不佳最主要原因。

根據其財報數據，Netflix 在 2021 年第 4 季增加了 828 萬個全球付費訂戶，超越分析師預測的 813 萬。但財測前景並不是很樂觀。

該公司表示，預計第 1 季新增 250 萬用戶，而去年第 1 季為 398 萬戶。

摩根士丹利、Keybank 和巴克萊 21 日全部都調降 Netflix 股票評級。

但 Wlodarczak 仍長線看好 Netflix，即使他認為短線不會有什麼表現，「最終我們認為 Netflix 的成長仍然在進行，只是在速度上比較緩慢，因為疫情封鎖帶動的大量需求仍在。假以時日，我們預計其用戶成長將會回歸正常化，股價重新振作。」

該分析師重申了 Netflix 的買入評級，但將目標價從 750 美元削減至 550 美元。