鉅亨美股雷達：市場關注Fed決策會議 德儀財測優於預期

美股重要看點：

市場關注 Fed 利率決議。特斯拉 (TSLA-US)、英特爾 (INTC-US) 將在盤後公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.785%，美股期貨週三 (26 日) 上升，道瓊期貨漲 1.00%，標普 500 期貨漲 1.47%，那斯達克 100 期貨漲 2.17%。

Fed 將在台灣時間本週四 (27 日) 凌晨 3 點公布 1 月貨幣政策決議，預料聯邦基金利率的目標區間將維持在 0-0.25%，但投資人期待聽取 Fed 主席鮑爾對今年利率和通膨展望的看法。

如果 Fed 言論比想像中鷹派，將使公債和科技股繼續挫跌。高殖利率對科技股和成長股衝擊最大，因為這些企業的估值奠基於未來獲利，但公債殖利率上升侵蝕這些未來獲利的價值。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示，他也預計 Fed 不會在 26 日採取任何重大政策舉措，「貨幣政策對如今的通膨無能為力，對未來 6 個月的通膨也無能為力。」他補充說：「要等到它發揮功效，起碼需要 12-18 個月的時間；到那個時候，我才會有理由相信通膨將回到 Fed 目標。」

特斯拉執行長馬斯克將重返法說會現場，馬斯克曾說，如果有重要的事才會出席法說會，例如去年 10 月就缺席，因此這回現身令人高度期待是否有好消息。市場將關注 Cybertruck 電動貨卡的生產進度，另一重點是特斯拉的美國德州和德國新廠進度。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 66.77 點，或 0.19%，收 34,297.73 點。

那斯達克指數下跌 315.83 點，或 2.28%，收 13,539.29 點。

標普 500 指數下跌 53.68 點，或 1.22%，收 4,356.45 點。

費城半導體指數下跌 129.10 點，或 3.71%，收 3,350.85 點。

今日重要總經數據：

美國 12 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 77，前值 74.4

美國 12 月新屋銷售年化月增率 (%)，預估 3.5，前值 12.4

美國上週 EIA 原油庫存變動 (萬桶)，前值 51.5

重要個股動態：

微軟 (MSFT-US) 周二 (25 日) 盤後公布 2022 會計年度第二季財報 (12/31 止)，獲利營收均優於預期，但 Azure 成長放緩，盤後一度重挫，但在微軟發布 Q3 優於預期的營收預測後，盤後股價拉回上漲。股價週三盤前上漲 1.71%。

微軟第二季營收年增 20% 至 517.3 億美元，高於預估的 508.8 億美元，EPS 為 2.48 美元，高於預期的 2.31 美元。純益年增 21% 至 187.7 億美元。

截至年底，該公司的未實現營收為 367.7 億美元，低於 StreetAccount 共識的 369 億美元。微軟表示，預料明年將確認其 1520 億美元剩餘履約價值 (RPO) 中的 45%，這是自至少 2017 年以來，微軟該比率首次低於 50%。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

半導體大廠德州儀器 (Texas Instrument) 周二 (25 日) 盤後公布的上季營收持續成長，且本季財測遠勝市場預期，顯示車用、智慧手機等裝置的電子零件需求仍強，激勵盤後股價擺脫半導體類股的低氣壓，一度大漲逾 5%，不過德儀拒絕預測半導體成長何時可能減緩。週三盤前股價上漲 4.04%。

德儀 (TXN-US) 公布 2021 會計年度第 4 季 (12/31 止) 財報，營收年增 19% 至 48.3 億美元，優於分析師預估的 44.3 億美元，工業和車用市場需求是主要動力。

第 4 季淨利攀升 26.6% 至 21.4 億美元，折合每股盈餘為 2.27 美元，也超越分析師預估的 1.95 美元。

TXN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

通用汽車周二（25 日）表示，將在密西根州投資 70 億美元提高全尺寸電動皮卡產量，並建立一座新的電動車電池工廠，力拚在 2025 年電動車銷量超越特斯拉、福特。

通用表示，公司計劃在 2025 年將北美地區電動車產能提高到 100 萬輛，並預計在未來的 5 年內將取代特斯拉 (TSLA-US) 成為美國做大的電動車銷售商。該筆支出是通用承諾在 2025 年前向電動車領域投資 350 億美元計畫的一部份。

通用執行長巴拉 (Mary Barra) 說，到 2025 年公司產品、電池容量與車輛裝配能力將成為電動車領域的領導者。