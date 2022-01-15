路透：美國推新法案 禁國防承包商購買中國稀土

《路透社》報導，美國參議院週五 (14 日) 將提出一項新法案，禁止國防承包商在 2026 年之前停止從中國購買稀土，並建立美國戰略礦產作永久儲備。

新法案要求國防承包商說明礦物採購地，並於 4 年內停止使用中國稀土，僅在極少數情況下允許豁免，主要是鼓勵更多美國本土稀土開發。

該法案推動者為阿肯色州參議員柯頓 (Tom Cotton) 和亞利桑那州民主黨參議員凱利 (Mark Kelly)。

柯頓表示：「希望新法案能結束美國在稀土開採及加工方面對中國的依賴，並對美國國防及科技部門至關重要。」他表示，已就該法案與多個美國執行機構進行了交談。

美國參議院週五 (14 日) 將提出一項新法案，禁止國防承包商在 2026 年之前停止從中國購買稀土，並建立美國戰略礦產作永久儲備 (圖片：AFP)

凱利表示，該法案應通過減少美國對抗中國等對手在稀土元素方面的依賴，加強美國作為全球技術領導者的地位。

預計該法案僅適用於武器，不適用於美軍購買的其他設備，並且可能會在今年晚些時候納入國防部資助立法。

中國稀土儲量佔世界總儲量的 53.5%，是稀土資源第一大國，美國、日本和西方都倚賴中國稀土供應，包括美國國防部。中國也是唯一擁有稀土完整產業鏈的國家，在稀土供應鏈上擁有絕對主導權。

為防止中國壟斷市場，美國與澳洲等盟國已竭力打造的「非中國」稀土供應鏈，例如：美國德州開發的「圓頂山稀土專案」（Round Top）。

中國近期成立中國稀土集團於 2021 年 12 月 23 日江西贛州掛牌成立，由多家公司組建而成，掌控中國約 70% 的稀土，這個「稀土國家隊」將能對稀土產能進行統籌，主導全球供應鏈上的定價權和話語權，用以反制美國等其他國家。