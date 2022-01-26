〈房產〉去年全台建物買賣移轉34.8萬棟創8年高 繼承移轉創新高

根據內政部最新統計資料顯示，2021 年全台建物買賣移轉棟數以 34.8 萬棟，創 8 年來新高，年增 6.62%，另外受惠市場景氣熱絡，房屋流入法拍市場機會減少，2021 全年拍賣移轉棟數創下統計新低 4248 棟，至於與人口老化相關的繼承移轉登記，全年 6.29 萬棟則創歷史新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年建物買賣移轉未滿 35 萬棟，但 34.8 萬棟仍創近 8 年新高，反映市場買氣熱絡，同時許多區域房價上揚，整體房市呈現價量齊揚走勢，迫使政府出手打擊投機行為，展望 2022 年，雖然目前調查房市信心仍偏向樂觀，但可能會面臨政策、升息等議題考驗。

至於法拍移轉統計，受惠景氣復甦市場交易熱絡，若屋主面臨資金困境時，也有充裕時間可以處理手上的不動產資產，因此統計顯示近年的購置住宅貸款違約率持續下滑，連帶流入法拍市場物件減少，全年法拍移轉登記僅 4248 棟，創下 2003 年統計以來的新低量，且數量不到 2003、2004 高峰時期的 10%。

創新高的還有繼承移轉登記，去年繼承移轉登記總計 6.29 萬棟，創下 1991 年統計以來的新高，繼承移轉登記多寡與景氣變動關係不大，主要還是與人口的結構與老化狀況有關係。

另一項贈與移轉登記，去年全年贈與移轉登記約 4.5 萬棟，雖然是寫下近 6 年以來的波段新高，但房地合一上路後贈與不動產節稅效益大打折扣，近六年都維持在 4.1-4.5 萬棟之間，其中又有一定比例屬於夫妻間贈與，主要為了節省土地增值稅。