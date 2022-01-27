英研究：超過三分之二的Omicron病例為再次感染

英國倫敦帝國理工學院週三 (26 日) 公布的 REACT 最新研究顯示，Omicron 幾乎完全取代 Delta 成為英國主流病毒株，而且絕大多數感染者痊癒後可能再次染疫。

英國倫敦帝國理工學院 REACT 研究自 1 月 5 日至 1 月 20 日英格蘭各地的 100,607 個抗原快篩與核酸檢測 (PCR) 測試結果，並調查 3,582 名在 1 月份檢測出確診的病患。

英國研究顯示，絕大多數新冠感染者痊癒後可能再次染疫 (圖片：AFP)

研究發現，有 99% 確診病例感染了 Omicron，只有 1% 的病患是感染 Delta。2022 年 1 月在英格蘭出現前所未有的新冠感染潮，Omicron 幾乎完全取代 Delta。

「再次感染」也是該研究的重點，3,582 名受訪者中，有三分之二表示，他們過去已感染過新冠病毒。有 7.5% 的確診懷疑自己以前染疫過，但並沒有透過核酸檢測去證實。

英國衛生單位官員在去年 12 月估計，再次感染 Omicron 的風險是 Delta 的 5.4 倍。

研究人員指出，疫苗接種仍然是防疫主要措施，倘若 Omicron 感染率居高不下，雖然它不太可能造成重症，但可能需要採取疫苗接種以外的額外措施。

Omicron 變種病毒自去年底現跡以來，憑藉的超級傳播力，掀起新一波全球感染潮，至少有 171 國家出現確診。根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.59 億例，死亡數突破 561 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 100 億劑疫苗。

世界衛生組織 (WHO) 週二警告，下一個新冠病毒變種將比 omicron 更具傳染性，但問題是它是否會更致命。