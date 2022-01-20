三星2021年重返全球半導體龍頭 聯發科成全球第7大

研調機構 Gartner 公布去年全球前 10 大半導體業者，三星睽違 4 年再度重返全球第 1 大，英特爾 (INTC-US) 則落居第 2 名，台廠聯發科 (2454-TW) 前進 1 名，成全球第 7 大半導體業者，其餘第 3-6 名無變動，至於台積電 (2330-TW)(TSM-US) 則因該份報告未計入晶圓代工廠，因此並無上榜。

Gartner 指出，2021 年全球半導體營收達到 5835 億美元，不僅年增達 25.1%，更是首次突破 5000 億美元大關。

研調指出，2021 年隨著全球經濟反彈，市場需求強勁，影響整體半導體供應鏈明顯短缺，汽車業受影響程度最深，同時因物流、原材料價格飆漲，帶動半導體平均售價 (ASP) 上漲，推升 2021 年半導體產值大增。

此外，5G 智慧型手機也推動半導體業增長，去年 5G 手機銷量達 5.55 億支，相較前年的 2.5 億支，年增至少 1 倍以上，且因美國制裁華為，帶動中國其他手機 OEM 市占率提升，也挹注高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 與思佳訊 (SWKS-US) 等供應商出貨增加。

華為子公司海思營收則自前年的 82 億美元，一舉下降至去年的 10 億美元左右。

三星今年則是自 2018 年以來，首次從英特爾手中奪回龍頭寶座，營收年增幅達 31.6%，英特爾則落居第二名，尤其去年營收年增幅僅 0.5%，在前 25 大業者墊底。