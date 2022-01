三星發正式邀請函 2/9線上發表Galaxy S22系列

南韓三星電子週三 (26 日) 正式發出邀請函,宣布將於台灣時間 2 月 9 日晚間 11 點以線上方式舉辦 Galaxy S22 系列智慧型手機的新品發表會。

三星向全球媒體及合作夥伴發出新品發表會的邀請函,通知在下月 9 日將公開 Galaxy S22 系列的智慧型手機。三星也同時公開預告短片,影片中出現「Break through the night」、以及「Break the rules of light」 等字樣,暗示新機種將有強大的夜拍功能。

業界預估,此回三星將推出 Galaxy S22、S22 Plus、S22 Ultra 三款新機,預料有更為強大的拍照和攝影功能。另外有消息指出,Galaxy S22 Ultra 將是 S 系列當中首款支援 S Pen 觸控筆的產品,而考量到 S Pen 向來是 Galaxy Note 系列的特徵,也因此預料 Galaxy S22 Ultra 很有可能延續 Note 系列的設計風格。

三星方面表示,這回發表的新產品象徵改變和創新,期盼打破現有規則,擴展智慧型手機的界線,揭示全新世代的行動裝置體驗標準。

先前的爆料內容如果正確,Galaxy S22 和 S22 Plus 的螢幕大小將分別為 6.1 吋和 6.6 吋,比現行款的 6.2 吋和 6.7 英寸小一些。也由於晶片短缺關係,預料 S22 系列價格將調漲,可能從 100 萬韓元 (新台幣 2.3 萬元) 起跳。

而除了 Galaxy S22 系列之外,Galaxy Tab S8 系列平板也有機會在新品發表會上曝光。