費半指數遊走在熊市關口 半導體財報季將是關鍵

半導體財報季揭開序幕之際，費城半導體指數周二 (25 日) 遭遇拋售潮，本周一直遊走在快要落入熊市 (自高點回跌 20%) 的危險狀態。

費半周二盤中重挫 4%，終場收黑 3.71% 至 3350.85 點。從去年 12 月 7 日的 4039.51 點收盤歷史高點算起，迄今共下挫 17.4%，而且在本周一回跌幅度一度達 19.4%。

費半一個月以來走勢。

德州儀器 (TXN-US) 周二盤後為半導體財報季揭開序幕，在晶片荒助陣下，德儀財報優於市場預期，且看好電子元件需求續強，發布亮麗的財測。利多帶動德儀盤後勁揚，漲幅一度超過 5%，一甩半導體類股低氣壓。

目前全球半導體供給依然吃緊，美國商務部周二公布供應鏈調查結果，顯示美國企業的晶片庫存平均剩下不到五天，如果供應再次中斷，難逃停產。

英特爾、輝達、超微已自高點回跌逾 20%

但供不應求也無法讓半導體免於近期的股市拋售潮，例如英特爾已自 4 月 9 日收盤高點回跌 25%，該公司預定美國周三 (26 日) 盤後公布最新財報。

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 已從去年 11 月 29 日高點回跌 32%，超微 (AMD-US) 也從同日高點回跌 31%。輝達將在 2 月 17 日公布財報，該公司周二傳出放棄收購英國安謀 (ARM)。此外，超微在 2 月 1 日揭露財務表現。

輝達已自高點回跌逾 30%。(圖: AFP)

此外，邁威爾 (Marvell)(MRVL-US) 已從去年 12 月 7 日高點回跌 25%，該公司預定 3 月 10 日公布財報。格芯 (GlobalFoundries)(GFS-US) 從去年 11 月 29 日高點回跌 31%，最新財報將在 2 月 8 日揭曉。

有落入空頭危險的半導體股票

科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 股價從高點回跌 18.2%，該公司將在周三公布財報。此外，科磊 (KLA)(KLAC-US)、美光 (MU-US) 股價都自高點回跌至少 15%，科磊將在周四公布財報，美光財報則要等到 3 月 30 日。

半導體類股當中，德儀和高通跌幅相對和緩一些。德儀尚未落入空頭領域，目前較去年 10 月 21 日的高點回跌 12.4%。高通 (QCOM-US) 從去年 12 月 15 日高點回跌 11%，其財報預定 2 月 2 日公布。

以下為各半導體公司的最新財報公布日 (當地時間為準)：