特斯拉股價一度遭血洗 拋售潮何時了？專家：MA線是關鍵！

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (24 日) 遭短暫血洗般拋售，令多頭茫然尋找股價何時何地能觸底，要窺探特斯拉短期股價走勢，《巴倫商周》撰稿人 Al Root 認為，投資者必須牢記一些移動均線。

特斯拉周一一度重挫 9.8%，觸及 851.47 美元低點，隨後股價又回漲 78 美元以上，最終收在每股 930 美元，跌幅收斂至 1.47%。美股周一走勢幾乎都大反彈，但相比大盤，特斯拉跌幅仍大了一些。周一 S&P 500 指數和道指均收高 0.3%、那斯達克上升 0.6%。

美股周一確實走勢有點瘋狂，道指一度跌逾 1000 點，那斯達克綜合指數一度跌幅達 4.9%，為 2008 年 10 月 10 日以降最大單日振幅，當日那指低點跌幅 6.2%，但最終收高 0.3%。

這波大反彈令近期特斯拉股價走勢更狂野。由於第四季交車量 30.9 萬輛，遠超過華爾街預期的 27 萬輛水準，特斯拉 2022 開年首日股價就飆漲 13.5%。

但隨後利率上升、通膨和宏觀經濟擔憂開始拖累高成長股，在開年首日後，截至周一盤中低點，特斯拉股價下跌約 27%，同期那指下跌約 16%。

基本面上似乎沒有太大問題。升息只會更加挫傷快速成長股，因為成長型公司的大部分收益和現金流是未來才產生，一旦升息，未來的現金流以今日美元計算，其價值就會下降。

基本面顯然不是問題，因為交易者通常看圖表和走勢來判定特斯拉股價是否跌得太深。

在上周股價跌破 50 日和 100 日移動平均線 (MA) 後，特斯拉陷入困境。MA 是交易者使用的重要指標之一。股價可以在 MA 上找到支撐，但在股價上漲時，也可能難以突破另一條 MA。

若特斯拉股低於 930 美元，那下一個下行的重要基準就是約莫 810 美元的 200 日 MA。雖說還有許多其他技術指標值得關注，但 MA 線是投資者未來幾天關注的關鍵。如果拋售沒有停止，這對股票來說應該是最糟糕的情況。

特斯拉 100 日 MA 約在 960 美元，倘若股價能突破此線，就可望重登 1000 美元之上。該股 50 日 MA 約為 1050 美元，可能代表上漲市場的下一個阻力位。

特斯拉定於美國周三盤後公布第四季財報，可望阻止近期的拋售浪潮。分析師預期特斯拉 EPS 約 2.3 美元，最高的 EPS 估值近 3 美元，若實際數據接近這個數字，都會提振股價。

特斯拉的成長迅速且強勁，所以與去年第四季相比的意義不大，而最近期的第三季 EPS 為 1.86 美元，投資者可能會密切關注此數據。

