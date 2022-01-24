日經：Panasonic最快明年為特斯拉量產新電池 續航力可提升20%

日經亞洲周一 (24 日) 報導，Panasonic(6752-JP) 計畫投入 800 億日圓於生產設施，最快 2023 年起為特斯拉 (TSLA-US) 量產新型鋰離子電池，預計可將續航力提升 20%，使特斯拉成為全球續航里程最遠的電動車。

上述報導指出，應特斯拉要求，Panasonic 正在擴建位於和歌山市 (Wakayama) 的工廠，藉由設備引入來進行 4680 電池的量產作業，年產量不到 10 GW，相當於 15 萬輛車。

新型鋰離子電池 4680 的體積是舊電池的 2 倍，但容量將增加約 4 倍，不僅能讓汽車製造商減少每輛電動車使用的電池數，還可節省更多電池的安裝時間，有助於特斯拉降低生產成本。

特斯拉曾表示，Model S 經過一次充電後的行駛里程約 650 公里，新型電池可將續航里程提高至 750 公里左右，續航力與德國車廠賓士 (Mercedes-Benz) 旗艦電動車 EQS 相當。

特斯拉曾經表達親自生產電池的期望，但不確定該公司是否計畫實現量產。馬斯克 (Elon Musk) 此前表示，特斯拉希望能自己生產這些電池，但也會繼續向 Panasonic 或其他電池商採購電池。